В Туркменистане зафиксированы температурные рекорды: май может стать самым жарким в истории наблюдений

CentralAsia (TM) - В первой половине мая метеорологи издания «Метеожурнал» зафиксировали температурные рекорды в каждом из пяти велаятов Туркменистана. А для Ашхабада самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений может оказаться весь месяц. Май продолжил тенденцию марта и апреля: тогда температуры по стране также были аномально высокими.

13–16 мая дневная температура превысила 40°C во всех регионах Туркменистана, во многих пунктах наблюдений были зафиксированы новые рекорды. В частности, максимальная температура составила:

• Ашхабад: 42,2° C;

• Ахалский велаят: Серахс 45,6° C, Ербент 45,5° C, Каахка 44,9° C, Теджен 42,8° C;

• Балканский велаят: Гызыларбат 40,6° C;

• Дашогузский велаят: Дарваза 44,6° C, Екедже 44,4° C;

• Лебапский велаят: Репетек 43,2° C, Туркменабад 42,3° C;

• Марыйский велаят: Багтыярлык (Уч аджи) 44° C, Байрамали 42° C, Серхетабад 40,4° C.

Этой весной температура в стране уже поднималась заметно выше нормы в середине марта, в том числе с рекордами выше 30° C в предгорьях Копетдага и на крайнем юго-западе страны.

Исторические максимумы жара побила и в конце апреля: в Ашхабаде, Серахсе, Байрамали, Серхетабаде и других городах. Тогда же метеорологи заявляли о рекордной засушливости, которая длится в некоторых регионах уже несколько месяцев. Местами выпало всего 0-10% осадков от нормы с ноября. В Бахарденском и Гёкдепинском этрапах засуху определили как экстремальную — это наивысшее в классификации значение. Наблюдатели отметили, что высокие температуры вкупе с нехваткой влаги могут крайне негативно сказаться на экосистемах, аграрном секторе и инфраструктуре.

К концу мая метеорологи готовятся объявить месяц самым теплым за всю историю наблюдений в Ашхабаде. На 17 мая «Метеожурналу» было известно о 7 дневных температурных рекордах, побитых в столице Туркменистана с 1 мая. В отдельные периоды наблюдались волны аномальной жары, когда среднесуточная температура превышала норму на 10° C и больше. На 17 мая средняя температура за месяц составляла 27,5° C, тогда как рекорд за весь месяц принадлежит 2014 и 2021 годам — 27° C.

Высока вероятность, что рекордные для Ашхабада значения в этом мае зафиксируют и по засушливости. С ноября осадки не превышали 50% от месячной нормы. В апреле значения Стандартизированного индекса осадков (SPI-6) достигли -2,65, при том что уже при значении -2 засуха считается экстремальной — обычно это наступает раз в 50 лет. В Ахалском велаяте — аналогичная ситуация, особенно в Бахарденском, Гёкдепинском и Ак-Бугдайском этрапах.