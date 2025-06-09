Чехи строят коттеджи в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Чехи определили строительный сектор как потенциальную бизнес-возможность в Монголии. Они заметили, что в последнее время монголы стали больше интересоваться коттеджами и домами, а не многоэтажными многосекционными жилыми домами.

Чешская компания FINEP HOLDING строит двухэтажные жилые дома с небольшим участком земли в районе Сонгинохайрхан столицы Монголии. Их проект в Улан-Баторе называется Czech Villadom.

FINEP HOLDING — один из крупнейших застройщиков в Чехии. Они являются лидерами рынка и входят в число организаций, которые задают тенденции на рынке развития недвижимости. Они являются единственной компанией, которая предлагает своим клиентам на чешском рынке комплексные услуги во всех областях, связанных с жильем.

Они раздвигают границы развития чешских и словацких городов, развивая совершенно новые городские кварталы на уровне, сопоставимом с другими крупными международными городами. Они также являются единственным застройщиком, который долгое время входил в пятерку крупнейших застройщиков жилой и административной недвижимости в Чешской Республике. С 1995 года они построили более 17 000 новых квартир в жилых домах в нескольких десятках успешных жилых проектов. Они также реализуют строительство современных таунхаусов с собственными садами в Праге. Их было более 200.

источник: MiddleAsianNews

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