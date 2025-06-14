Вручили экзекватуры почетному консулу Монголии в Республике Сербия Владимиру Столовичу

CentralAsia (MNG) - Исполняющая обязанности помощника министра посол Наташа Рашевич 11 июня вручила экзекватуру Владимиру Столовичу, недавно назначенному почетному консулу Монголии в Республике Сербия, в присутствии представителей посольства Монголии в Будапеште.

Консульство будет базироваться в Белграде, а его консульские полномочия будут охватывать территорию города Белграда и административных округов Шумадия, Рашка, Поморавле, Ябланица, Нишава, Пирот, Пчинья и Косово.

Было подчеркнуто, что принятие обязанностей почетного консула Монголии в Республике Сербия будет способствовать дальнейшему развитию экономических, торговых и культурных отношений между двумя странами, особенно с учетом того, что Монголия и Республика Сербия в настоящее время не имеют постоянных дипломатических или консульских представительств в Белграде или Улан-Баторе.

Это назначение также будет способствовать более эффективному предоставлению консульских услуг и защите прав и интересов граждан Монголии, проживающих в Республике Сербия.

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