Российский удар по Киеву: Число жертв достигло 24 человек
- Азия и мир, общество
- 16:35, 18 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Число жертв российского ракетного удара по девятиэтажному дому в Соломенском районе Киева выросло до 21 после того, как спасатели нашли под завалами тела еще двух человек, сообщил глава военной городской администрации Киева Тимур Ткаченко.
Крылатая ракета попала в ночь на вторник в подъезд дома, который в результате полностью обрушился. Спасатели продолжают работать на месте обрушения.
Всего от массированного комбинированного удара дронов и ракет по украинской столице во вторник погибли 24 киевлянина, больше 130 пострадали.
Среда в Киеве объявлена днем траура по погибшим накануне.
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