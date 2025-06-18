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Российский удар по Киеву: Число жертв достигло 24 человек

CentralAsia (CA) -  Число жертв российского ракетного удара по девятиэтажному дому в Соломенском районе Киева выросло до 21 после того, как спасатели нашли под завалами тела еще двух человек, сообщил глава военной городской администрации Киева Тимур Ткаченко.

Крылатая ракета попала в ночь на вторник в подъезд дома, который в результате полностью обрушился. Спасатели продолжают работать на месте обрушения.

Всего от массированного комбинированного удара дронов и ракет по украинской столице во вторник погибли 24 киевлянина, больше 130 пострадали.

Среда в Киеве объявлена днем траура по погибшим накануне.

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