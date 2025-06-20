Бюджет России пополнился на 63 млрд рублей за счет продажи патентов трудовым мигрантам

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CentralAsia (TJ) - В январе-мае текущего года сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), перечисленного в бюджет России от продажи патентов трудовым мигрантам, составила 63 млрд рублей ($804,5 млн).

Такую статистику озвучила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Интерфакс».

По данным Министерства внутренних дел, указанная цифра на 35% превышает показатель, зафиксированный за первые пять месяцев 2024 года.

Как уточнила Казакова, сумма НДФЛ, уплачиваемая с разрешительных документов на работу, достаточно значительная. Так, в прошлом году мигранты принесли в казну страны 124 млрд рублей (около $1,6 млрд).

«Это получают субъекты РФ от авансовых платежей, которые платят иностранцы за получение патента ежемесячно», — пояснила чиновница.

Представитель МВД привела сведения, согласно которым в текущем году в России трудятся порядка 3 млн приезжих. Из них 800 тысяч человек заняты в сфере строительства, 350 тысяч — в оптовой и розничной торговле, а также на предприятиях обрабатывающей промышленности. Еще 193 тысячи иностранцев работают в области транспортировки и хранения, 63 тысячи — в сельском хозяйстве.

Казакова также рассказала, что в прошлом году в страну прибыли 6,3 млн иностранных граждан. Такой показатель, по ее словам, соответствует допандемийным значениям. При этом половина приезжих указали целью визита в РФ «работу». Как добавила чиновница, примерно 700 тысяч мигрантов находились в России нелегально, из них 157 тысяч человек были депортированы.

Если говорить о государствах, откуда в 2024-м прибыло больше всего трудовых мигрантов, то здесь в лидерах республики Центральной Азии. На Узбекистан приходится 23,3% от общего количества въехавших, на Таджикистан — 16,7%, на Кыргызстан — 10,4%.

С 5 февраля этого года в России заработал реестр контролируемых лиц, в который стали включать иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. Помещение в перечень предполагает ряд ограничений для граждан, в частности смену места жительства, заключение брака, покупку недвижимости или автомобиля. Электронная система функционирует на базе сайта МВД и на портале госуслуг, посмотреть сведения можно бесплатно через специальную интерактивную форму.

Согласно информации, озвученной Казаковой, на сегодняшний день в черном списке значатся почти 800 тысяч мигрантов-нарушителей. В феврале, как передавали в министерстве, таких иностранцев насчитывалось порядка 670 тысяч.

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