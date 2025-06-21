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Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях, - Путин

CentralAsia (CA) -  У Москвы и МАГАТЭ нет данных о том, что Иран создаёт ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

Путин подчеркнул, что Россия уже доводила до сведения Израиля отсутствие доказательств подобных намерений со стороны Ирана. 

Президент России отметил важность дипломатии в разрешении конфликтов и призвал обе стороны проявить гибкость в переговорах, подчеркнув, что существуют пути для мирного урегулирования. 

Владимир Путин добавил, что Россия выступает против распространения ядерного оружия, включая возможность его появления у Ирана. Также он заявил, что Иран имеет законное право использовать ядерные технологии в мирных целях. Он добавил, что Москва готова оказывать содействие Тегерану в развитии мирного атома.

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