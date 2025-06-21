На 90-м году жизни умерла народная актриса России Валентина Талызина

CentralAsia (CA) - В Москве в возрасте 90 лет умерла народная актриса России Валентина Талызина. Об этом 21 июня сообщило агентство ТАСС.

По данным SHOT, актриса скончалась от онкологического заболевания.

Талызина снималась в фильмах «Большая перемена», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Гостья из будущего». Также она сыграла более 40 главных ролей в Театре Моссовета и около 100 ролей в кино.

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