Вьетнам отменяет смертную казнь за восемь преступлений, включая хищение, что спасет магната Труонг Май Лан

Вьетнамский магнат в сфере недвижимости Чыонг Ми Лан (в центре) наблюдает за судом в Хошимине, 4 ноября 2024 года. /AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) - Вьетнам отменит смертную казнь за восемь преступлений со следующего месяца, включая хищение и деятельность, направленную на свержение правительства, заявил в среду парламент, сохранив жизнь магнату, обвиняемому в мошенничестве на сумму 12 миллиардов долларов, передает CNN.

Ранее в среду Национальная ассамблея, законодательный орган страны, единогласно ратифицировала поправку к Уголовному кодексу, отменяющую смертную казнь за эти преступления, говорится в ее заявлении.

Другие преступления, которые больше не будут караться смертной казнью, включают вандализм в отношении государственной собственности, изготовление поддельных лекарств, подрыв мира, развязывание агрессивных войн, шпионаж и перевозку наркотиков, сообщило официальное Вьетнамское информационное агентство.

В докладе говорится, что максимальным наказанием за эти преступления теперь будет пожизненное заключение.

В сообщении также говорится, что тем, кто был приговорен к смертной казни за эти преступления до 1 июля, но еще не казнен, приговоры будут заменены пожизненным заключением.

В их число войдет магнат в сфере недвижимости Труонг Май Лан, председатель девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group, которая в прошлом году была приговорена к смертной казни по обвинению в хищении.

Адвокаты Лана не сразу отреагировали на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

«Согласно поправке к Уголовному кодексу, ее приговор будет автоматически сокращен до пожизненного заключения», — сообщил агентству Reuters адвокат Нго Ань Туан, который не входит в команду защиты Лан.

Согласно отчету, десять преступлений по-прежнему будут караться смертной казнью во Вьетнаме, включая убийство, измену, терроризм и сексуальное насилие над детьми. Торговля наркотиками также останется смертной казнью.

Данные о смертной казни являются государственной тайной во Вьетнаме, и неизвестно, сколько людей в настоящее время находятся в камерах смертников в стране. Смертельная инъекция является единственным методом казни после отмены расстрельных команд в 2011 году.