В «Кочевниках» покажут чемпионат мира по конной стрельбе из лука

CentralAsia (MNG) - Всемирный культурный фестиваль «Кочевники», грандиозное празднование богатых традиций Монголии, пройдет уже четвертый год с 22 по 24 августа в живописном Тайж-Хайрхане в районе Налайх города Улан-Батора. В этом году мероприятие будет включать в себя главное событие — 17-й чемпионат мира по конной стрельбе из лука (WHAC), что станет важной вехой в истории фестиваля.

Чемпионат мира по стрельбе из лука верхом на лошади является одним из главных событий фестиваля, объединяя лучших конных лучников со всего мира. Впервые в соревнование будет включено традиционное монгольское мероприятие по стрельбе из лука «Бөмбөг Намнаа», демонстрирующее уникальные и исторические методы стрельбы из лука, которые практиковал монгольский народ на протяжении веков.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что включение «Бөмбөг Намнаа» в международный чемпионат добавляет уникальный поворот мероприятию, укрепляя глубокую связь Монголии с конной стрельбой из лука и ее растущее влияние в мировых спортивных кругах. Лучники не только будут соревноваться в традиционных мероприятиях, но и ощутят захватывающую культурную атмосферу фестиваля, которая подчеркивает кочевой образ жизни, определяющий монгольское наследие.

Ожидается, что в чемпионате примут участие более 170 элитных лучников из примерно 30 стран, которые будут бороться за желанный титул. Монголия будет хорошо представлена, и 15 лучших лучников продемонстрируют свои выдающиеся навыки на соревновании.

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