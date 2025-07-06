Ученые впервые полностью секвенировали геном древнего египтянина

Реконструкция лица была сделана с помощью 3D-сканирования черепа египтянина.

CentralAsia (CA) - Исследователи впервые, к чему стремились, полностью расшифровали геном древнеегипетского человека, получив беспрецедентную информацию о происхождении человека, жившего в эпоху строительства первых пирамид.

Мужчина, чьи останки были найдены захороненными в запечатанном глиняном горшке в Нувайрате, деревне к югу от Каира, жил где-то между 4500 и 4800 годами назад, что делает его ДНК самым древним образцом древнего Египта, который когда-либо был извлечен. Исследователи пришли к выводу, что 80% его генетического материала происходит от древних людей Северной Африки, а 20% восходят к людям Западной Азии и Месопотамии.

Их выводы, опубликованные в среду в журнале Nature , предлагают новые подсказки, позволяющие предположить, что существовали древние культурные связи между Древним Египтом и обществами Плодородного полумесяца, области, которая включает современный Ирак (когда-то известный как Месопотамия), Иран и Иорданию. Хотя ученые подозревали эти связи, до сих пор единственными доказательствами для них были археологические, а не генетические.

Ученые также изучили скелет мужчины, чтобы больше узнать о его личности, и обнаружили многочисленные свидетельства тяжелого труда на протяжении долгой жизни.

«Соединив воедино все улики из ДНК, костей и зубов этого человека, мы смогли составить полную картину», — заявила ведущий автор исследования доктор Аделин Морез Джейкобс, приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Джона Мурса в Англии. «Мы надеемся, что будущие образцы ДНК из Древнего Египта позволят нам узнать, когда именно началось это движение из Западной Азии».

Керамика и другие артефакты предполагают, что египтяне могли торговать товарами и знаниями в соседних регионах, но генетические доказательства того, насколько тесно смешивались различные древние цивилизации, было сложнее определить, поскольку такие условия, как жара и влажность, быстро разрушают ДНК, по словам авторов исследования. Однако останки этого человека были необычайно хорошо сохранены в своем погребальном контейнере, и ученым удалось извлечь ДНК из одного из зубов скелета.

Хотя полученные данные отражают генетический фон только одного человека, эксперты утверждают, что дополнительная работа может помочь ответить на вечный вопрос о происхождении первых египтян, живших в начале самой продолжительной из известных цивилизаций.

В 1902 году был обнаружен керамический сосуд с останками мужчины. Музей археологии Гарстанга, Ливерпульский университет

Расшифровка головоломки ДНК

Шведский генетик Сванте Паабо, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2022 году за секвенирование первого генома неандертальца, 40 лет назад предпринял пионерские попытки извлечь и изучить ДНК из древних египетских останков, но ему не удалось секвенировать геном. Плохая сохранность ДНК постоянно создавала препятствие.

С тех пор геномы трех древних египтян были лишь частично секвенированы исследователями с использованием «целевого обогащенного секвенирования», чтобы сосредоточиться на определенных маркерах, представляющих интерес в ДНК образцов. Останки, использованные в этой работе, датируются более поздним периодом в истории Египта, с 787 г. до н.э. по 23 г. н.э.

В конечном итоге именно усовершенствования технологий за последнее десятилетие проложили путь авторам нового исследования к окончательной расшифровке всего древнеегипетского генома.

«Технику, которую мы использовали для этого исследования, обычно называют «секвенированием дробовика», что означает, что мы секвенируем все молекулы ДНК, выделенные из зубов, что дает нам охват по всему геному», — написал в электронном письме соавтор исследования доктор Линус Гирдланд-Флинк, преподаватель биомолекулярной археологии в Университете Абердина в Шотландии. «Наш подход означает, что любой будущий исследователь может получить доступ ко всему геному, который мы опубликовали, чтобы найти дополнительную информацию. Это также означает, что нет необходимости возвращаться к этому человеку для дополнительного отбора образцов костного или зубного материала».

Мужчина, умерший в переходный период между Ранним династическим периодом Египта и Древним царством, не был мумифицирован перед захоронением, поскольку это еще не было общепринятой практикой, и это, вероятно, сохранило его ДНК, утверждают исследователи.

«Возможно, это было удачное стечение обстоятельств — возможно, мы нашли иголку в стоге сена», — сказал Гирдланд-Флинк. «Но я думаю, что в ближайшие годы мы увидим дополнительные геномы, опубликованные в Древнем Египте, возможно, от людей, похороненных в керамических горшках».

Хотя в целом климат Египта жаркий, в регионе относительно стабильные температуры, что является ключевым фактором для долгосрочного генетического сохранения, сказал Гирдланд-Флинк. Этот климат, глиняный горшок, использованный для захоронения, и каменная гробница, в которую он был помещен, сыграли свою роль в предотвращении ухудшения ДНК мужчины, сказал он.

Глиняный горшок был найден внутри гробницы, высеченной в скале в Нувайрате, к югу от Каира. Музей археологии Гарстанга, Ливерпульский униве

Отслеживание уникальной родословной

Для своего анализа исследователи взяли небольшие образцы кончиков корней одного из зубов мужчины. Они проанализировали цемент, зубную ткань, которая фиксирует зубы в челюсти, потому что это отличный инструмент для сохранения ДНК, сказал Гирдланд-Флинк.

Из семи извлечений ДНК, взятых из зуба, два сохранились достаточно хорошо, чтобы их можно было секвенировать. Затем ученые сравнили древнеегипетский геном с геномами более 3000 современных людей и 805 древних людей, сообщают авторы исследования.

Химические сигналы, называемые изотопами, в зубе мужчины записали информацию об окружающей среде, в которой он рос, и о рационе, который он потреблял в детстве, пока росли его зубы. Результаты соответствовали детству, проведенному в жарком, сухом климате долины Нила, где он потреблял пшеницу, ячмень, животный белок и растения, связанные с Египтом.

Однако 20% генеалогического древа этого человека лучше всего соответствуют более древним геномам из Месопотамии, что позволяет предположить, что перемещение людей в Египет в какой-то момент могло быть довольно значительным, считает Гирдланд-Флинк.

Стоматолог-антрополог и соавтор исследования Джоэл Айриш также провел судебно-медицинскую экспертизу зубов и черепа мужчины, которые лучше всего соответствовали особи западной Азии. Айриш — профессор Школы биологических и экологических наук в Ливерпульском университете имени Джона Мурса.

Исследование дает возможность заглянуть в важное время и место, для которых ранее не было образцов, по словам Иосифа Лазаридиса, научного сотрудника кафедры эволюционной биологии человека Гарвардского университета. Лазаридис не принимал участия в новом исследовании, но провел исследование древних образцов ДНК из Месопотамии и Леванта, восточного Средиземноморья, включающего современные Сирию, Ливан, Израиль, Палестинские территории, Иорданию и части Турции.

Останки сейчас хранятся во Всемирном музее Ливерпуля. Музей археологии Гарстанга, Ливерпульский университет

Исследователи давно задаются вопросом, были ли египтяне с самого начала династической цивилизации коренными североафриканцами или левантийцами, сказал Лазаридис.

«Этот образец говорит нам, что в столь ранний период в Египте жили люди, которые в основном были североафриканцами по происхождению, но с некоторым вкладом предков из Месопотамии», — сказал Лазаридис. «Это имеет смысл с географической точки зрения».

Лазаридис выразил надежду, что это станет началом новых исследований Египта, признав, что, хотя мумификация помогла сохранить мягкие ткани мумий, химическая обработка, используемая в процессе мумификации, не была идеальной для сохранения древней ДНК.

«Я думаю, что теперь доказано, что извлечение ДНК у людей, живших в самом начале египетской цивилизации, возможно, и теперь можно начинать писать генетическую историю Египта», — сказал он.

Таинственное захоронение

Изучив скелет мужчины, команда смогла определить, что его рост составлял чуть более 5 футов, а возраст — от 44 до 64 лет, что, вероятно, ближе к концу этого диапазона. «Что невероятно много для того периода времени, сегодня, вероятно, это примерно 80-е годы», — сказал Айриш.

Генетический анализ показывает, что у него были карие глаза, волосы и темная кожа. А его кости рассказали другую историю: как тяжело он трудился при жизни, что, кажется, противоречит церемониальному способу его захоронения в керамическом сосуде .

Признаки артрита и остеопороза были очевидны в его костях, в то время как особенности в задней части его черепа и позвонках показали, что он смотрел вниз и наклонялся вперед большую часть своей жизни, сказал Айриш. Отметины мышц показывают, что он держал руки перед собой в течение длительных периодов времени и носил тяжелые материалы. Седалищные кости его таза также были невероятно раздуты, что происходит, когда кто-то сидит на твердой поверхности в течение десятилетий. Также были признаки значительного артрита в его правой ступне.

Ирландцы изучили древнеегипетские изображения различных занятий, включая гончарное дело, кладку камня, пайку, земледелие и ткачество, чтобы понять, как этот человек мог проводить свое время.

«Хотя косвенные улики указывают на гончарное дело, включая использование гончарного круга, которое появилось в Египте примерно в то же время», — сказал Айриш. «Тем не менее, его захоронение в более высоком классе не ожидается для гончара, который обычно не получил бы такого обращения. Возможно, он был исключительно искусным или преуспел в повышении своего социального статуса».

До того, как гончарный круг и письменность стали общими для разных культур, одомашненные растения и животные распространились по Плодородному полумесяцу и Египту в шестом тысячелетии до нашей эры, когда общества переходили от охотников-собирателей к жизни в постоянных поселениях. Теперь исследовательская группа задается вопросом, были ли человеческие миграции также частью этого сдвига. Дополнительные древние геномы из Египта, Африки и Плодородного полумесяца могли бы дать ответы о том, кто жил, где и когда.

«Это всего лишь одна часть головоломки, которая представляет собой генетическую изменчивость человека: каждый человек, который когда-либо жил, и его геном представляют собой уникальную часть этой головоломки», — написала Гирдланд-Флинк в электронном письме. «Хотя мы никогда не сможем секвенировать геном каждого, я надеюсь, что мы сможем собрать достаточно разнообразных образцов со всего мира, чтобы точно реконструировать ключевые события в истории человечества, которые сформировали то, кем мы являемся сегодня».