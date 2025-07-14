ТАСС: Не допущенным в Россию украинцам закроют въезд в страну на 20-50 лет

CentralAsia (CA) - Пограничная служба РФ принимает решения о запрете въезда в Россию сроком от 20 до 50 лет для граждан Украины, которым отказали во въезде при прохождении контроля в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, украинцам чаще всего отказывают во въезде в Россию из-за обнаруженных в их электронных устройствах связей с вооруженными силами Украины (ВСУ), спецслужбами, поддержки киевских властей, а также негативного отношения к спецоперации и России. После проверок их уведомляют о запрете въезда и отправляют обратно. Затем выносится окончательное решение о недопуске в РФ.

С октября 2023 г. украинцы могут попасть в Россию исключительно через аэропорт «Шереметьево», где проходят усиленную проверку, включая досмотр гаджетов. Большинство успешно проходят контроль. Те, кто получает отказ, пытаются оспорить его в судах, ссылаясь на длительное проживание в России, вид на жительство, брак с гражданами РФ или наличие недвижимости. Однако суды пока не удовлетворили ни одной жалобы — у всех заявителей находили переписки, подписки или комментарии, свидетельствующие о поддержке Украины и критике действий России. Некоторые пытались удалить такие данные перед проверкой.

10 июля сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух граждан Украины – агентов иностранных спецслужб, отправлявших противнику данные о местах нахождения личного состава и военной техники ВС РФ. По данным следствия, задержанные были завербованы украинским куратором в Telegram. Они получали задания и передавали данные об объектах, по котором должны были наноситься ракетно-бомбовые удары.