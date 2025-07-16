экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Саммит ШОС пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября

CentralAsia (CA) -   Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций посетят саммит и «примут участие в связанной с ним деятельности».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com