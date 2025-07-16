Саммит ШОС пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября

CentralAsia (CA) - Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций посетят саммит и «примут участие в связанной с ним деятельности».