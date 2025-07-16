Саммит ШОС пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября
- Азия и мир, политика
- 11:12, 16 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций посетят саммит и «примут участие в связанной с ним деятельности».
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