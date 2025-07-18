Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение по Трансафганской железной дороге

CentralAsia (UZ) - Главы МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали рамочное межправительственное соглашение о подготовке технико-экономического обоснования проекта ж/д «Термез – Наибабад – Майданшахр – Логар – Харлачи».

Заказчиком разработки ТЭО выступает головной трёхсторонний Проектный офис, созданный в мае 2023 года при АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги»).

В июле 2023 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан согласовали окончательный маршрут ж/д магистрали. Предварительное ТЭО проекта проработано совместно с АО «Боштранслойиха» и международной консалтинговой компанией EY.

Ранее LogiStan писал о том, что начать строить трансафганскую железную дорогу, которая соединит Узбекистан, Афганистан и Пакистан, планируют в 2025 году.

Ожидается, что на реализацию проекта потребуется не менее пяти лет и $4,8 млрд.