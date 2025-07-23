Летнее потребление электроэнергии в Узбекистане превысило зимний максимум

CentralAsia (UZ) - В период жары с 16 по 21 июля в энергетической системе Узбекистана наблюдались рекордные показатели по суточному потреблению электроэнергии и нагрузке. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В Министерстве энергетики отметили, что впервые в истории уровень потребления электроэнергии в летний период превысил зимние максимальные показатели.

Так, 18 июля суточное потребление достигло 272,6 млн кВт/ч — это выше, чем предыдущий зимний максимум (271,8 млн кВт/ч) и прежний летний рекорд (253,3 млн кВт/ч).

21 июля в 17:00 энергосистема зафиксировала рекордную нагрузку — 13,3 ГВт, что превысило как зимний максимум в 12,5 ГВт, так и июльский показатель прошлого года — 11,8 ГВт.

Наибольший рост потребления зафиксирован в Ташкенте. За сутки столица потребила 32,4 млн кВт·ч, что на 33% больше, чем в аналогичный период 2024 года (максимум прошлого года составлял 30,5 млн кВт/ч). Пиковая нагрузка достигла 1811 МВт, против 1680 МВт в 2024 году. В целом текущее потребление выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с начала месяца — на 11%.

В связи с повышенной нагрузкой Министерство энергетики сообщило, что в компании «Региональные электрические сети» и её филиалах круглосуточно работают аварийные бригады для предотвращения перебоев и устранения возможных неисправностей.

Также ведомство извинилось перед жителями тех регионов, где произошли перебои в подаче электроэнергии, и призвало граждан по возможности сократить потребление. «Отказ от использования электроприборов без необходимости поможет снизить нагрузку на систему и избежать отключений», — говорится в заявлении.