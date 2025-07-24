США одобрили продажу Киеву военной помощи в 322 млн долларов

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США одобрил возможность продажи Украине военной техники и связанных с ее обслуживанием услуг на общую сумму 322 млн долларов. Это следует из пресс-релизов, обнародованных на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCO).

Конкретно речь идет о продаже Киеву ракетной системы HAWK Phase III, ее техобслуживания и сопутствующего оборудования на сумму 172 млн долларов, а также о продаже боевых машин пехоты Bradley, их техобслуживания, ремонта и других сопутствующих услуг на сумму 150 млн долларов.

Как говорится в первом пресс-релизе, правительство Украины запросило покупку товаров и услуг, связанных с техобслуживанием ракетной системы HAWK. В частности, запрос касается приобретения пятитонных грузовиков, запчастей для системы HAWK, реконструкции и капитального ремонта зенитных огневых установок HAWK.

Кроме того, правительство Украины запросило оборудование и услуги для ремонта БМП Bradley, в том числе техническую помощь, обучение, логистическую и программную поддержку, следует из второго пресс-релиза

В обоих документах отмечается, что продажа указанной военной помощи не нарушит базового военного баланса в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

23 июля президент США Дональд Трамп, выступая на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне, подчеркнул, что, согласно сделке между США и НАТО, европейские союзники будут закупать оружие и отправлять его в Украину для борьбы с Россией. «Они собираются оплатить Соединенным Штатам Америки 100% стоимости всего военного оборудования, и большая его часть пойдет в Украину», - цитирует главу Белого дома агентство Reuters.