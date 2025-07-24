В турецком Эскишехире бушуют лесные пожары. 10 человек погибло
- Казахстан, происшествия
- 10:29, 24 июля 2025
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CentralAsia (KZ) - В Турции, в городе Эскишехир, вспыхнули масштабные лесные пожары, сообщает издание Haberler.com.
Возгорание началось утром 22 июля.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, во время тушения пожара в огненной ловушке оказались 24 человека. Из них 14 были госпитализированы с различными травмами. Погибли пятеро лесных рабочих и пятеро сотрудников Ассоциации поисково-спасательных работ (AKUT).
Сообщается, что во время тушения огонь внезапно усилился, и часть спасателей оказалась в самом эпицентре пламени. Некоторые из них получили серьёзные ожоги, другие — числятся пропавшими без вести.
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