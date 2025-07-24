Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи, на границе возобновились вооружённые столкновения

CentralAsia (CA) - В четверг истребитель F-16 ВВС Таиланда нанёс авиаудар по военным целям на территории Камбоджи. Обе стороны подтвердили факт удара, и напряжённость на границе, продолжавшаяся последние недели, переросла в ожесточённые столкновения, в результате которых уже погибли по меньшей мере два мирных жителя. Об этом пишет Рейтер.

По данным тайской армии, один из шести истребителей F-16, приведённых в боевую готовность вблизи спорной территории, открыл огонь по военному объекту в Камбодже и уничтожил его. При этом обе страны обвинили друг друга в начале конфликта рано утром в четверг.

«Мы применили авиацию по запланированным военным целям», — заявил журналистам заместитель представителя армии Таиланда Рича Суксуванон.

Таиланд также временно закрыл границу с Камбоджей.

Министерство обороны Камбоджи сообщило, что самолёты сбросили две бомбы на автодорогу, и осудило действия Таиланда как «безрассудную и жестокую военную агрессию против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи».

Накануне Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и заявил о намерении выслать камбоджийского посла из Бангкока. Это произошло после того, как второй за неделю тайский солдат потерял конечность в результате подрыва на мине, которую, по утверждению Бангкока, недавно установили в спорной приграничной зоне.

Жители пограничной провинции Сурин в Таиланде были вынуждены укрыться в бетонных убежищах, укреплённых мешками с песком и автомобильными шинами, в то время как между армиями двух стран шла перестрелка.

«Сколько выстрелов уже было? Не сосчитать», — рассказала местная жительница телеканалу TPBS, прячась в укрытии, где были слышны выстрелы и взрывы.

Таиланд и Камбоджа уже более века спорят по поводу различных участков общей 817-километровой границы, где нет чёткого демаркационного разграничения. Это неоднократно приводило к столкновениям, самым серьёзным из которых стала недельная артиллерийская дуэль в 2011 году, унесшая жизни не менее десятка человек.

В мае 2024 года конфликт вновь обострился после гибели камбоджийского солдата в результате перестрелки, что переросло в дипломатический кризис, а теперь — и в вооружённое противостояние.

Последние столкновения начались утром в четверг в районе храма Та Моан Тхом, расположенного в спорной зоне на восточной границе — примерно в 360 км от Бангкока.

«Снаряды попали в жилые дома», — сообщил Reuters глава района Кабчеинг в провинции Сурин Суттирот Чароентханасак. По его словам, эвакуированы около 40 тысяч жителей из 86 приграничных деревень.

Таиланд заявил, что Камбоджа использовала беспилотник для разведки, а затем направила вооружённые подразделения к спорному храму. Камбоджийские военные открыли огонь, ранив двух тайских солдат. По словам тайского военного представителя, Камбоджа применяла различные виды вооружения, включая реактивные установки.

Министерство обороны Камбоджи, в свою очередь, обвинило Таиланд в непровоцированном вторжении и заявило, что действия камбоджийской армии были самообороной.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай признал, что ситуация «очень деликатная».

«Нужно проявить осторожность. Мы будем действовать в рамках международного права», — сказал он журналистам.

Попытка премьер-министра Таиланда Паетонгтарн Шинаватры урегулировать ситуацию путём телефонного разговора с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном привела к утечке содержания беседы, вызвавшей политический скандал внутри Таиланда. В результате, Шинаватра была отстранена решением суда.

Хун Сен в Facebook сообщил, что две провинции Камбоджи подверглись обстрелу со стороны тайской армии.

Мины на границе: старая угроза или новый конфликт?

На этой неделе Таиланд обвинил Камбоджу в установке новых мин в спорной зоне, в результате чего трое солдат получили ранения. Камбоджа отвергла эти обвинения, заявив, что солдаты отклонились от согласованного маршрута и подорвались на старой мине, оставшейся со времён гражданской войны.

Камбоджа — одна из самых заминированных стран мира: по оценкам международных организаций, в её земле до сих пор лежат миллионы неразорвавшихся мин. Тем не менее, власти Таиланда утверждают, что новые мины были установлены недавно, что Камбоджа называет беспочвенными обвинениями.