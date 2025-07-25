В Италии наблюдается рост случаев заражения вирусом Западного Нила — зафиксировано 32 случая

// Euronews

CentralAsia (CA) - В Италии зарегистрировано не менее 32 случаев заражения вирусом Западного Нила с начала года. Об этом 24 июля сообщило агентство Euronews со ссылкой на данные Института высшего здравоохранения Италии (ISS).

65% случаев приходится на провинцию Латина в области Лацио, примерно в 100 км к югу от Рима.

Несмотря на то что общая эпидемиологическая картина соответствует прошлым годам, эксперты отмечают, что распространение инфекции в этом году имеет отличительные особенности — столь высокой концентрации случаев в одном регионе ранее не наблюдалось.

Из 32 подтверждённых случаев:

• 21 — в провинции Латина (города: Априлия, Чистерна-ди-Латина, Фонди, Латина, Понтиния, Приверно, Сецце и Сабаудия);

• остальные — в Пьемонте, Венето, Эмилии-Романье и Кампании.

Сообщается также о двух летальных исходах: один — в городе Фонди (Лацио), другой — в провинции Новара (Пьемонт).

24 июля регион Лацио подтвердил ещё 12 новых случаев, на основании анализов, проведённых Национальным институтом инфекционных заболеваний при больнице Спалланцани в Риме.

«Вирус Западного Нила является эндемичным для Италии уже несколько лет. Все необходимые меры приняты — включая защиту при переливании крови и трансплантации», — заявила Анна Тереза Паламара, директор департамента инфекционных заболеваний ISS.

Она напомнила, что около 80% заражений протекают бессимптомно, а наиболее тяжёлое течение болезни наблюдается у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

По информации ISS, лихорадка Западного Нила вызывается вирусом семейства Flaviviridae, впервые выделенным в 1937 году в Уганде. Основными переносчиками вируса являются комары, преимущественно вида Culex, а также дикие птицы, являющиеся природным резервуаром инфекции. Передача от человека к человеку невозможна, за исключением отдельных случаев при переливании крови или трансплантации органов.