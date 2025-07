Имя президента Трампа появилось в деле Эпштейна

CentralAsia (CA) - Имя президента США Дональда Трампа обнаружено в материалах дела Джеффри Эпштейна. Министерство юстиции США уведомило бывшего президента о многократном упоминании его имени в документах, связанных с делом скандально известного финансиста. Первыми об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal, позже информацию подтвердили издания Time, CNN и The New York Times.

Согласно публикациям, имя Трампа встречается в архивах, связанных с Эпштейном, в том числе в контактных листах, журналах перелётов, а также в переписке. В частности, источники утверждают, что среди документов содержится поздравительное письмо от Трампа по случаю 50-летия Эпштейна, в которое якобы был вложен рисунок обнажённой женщины. Представители Трампа назвали это утверждение ложным и заявили о намерении подать иск за клевету.

На фоне новой волны интереса к делу журналистами были обнаружены ранее не публиковавшиеся фотографии Дональда Трампа в компании Джеффри Эпштейна. Снимки, по сообщениям американских СМИ, датированы началом 2000-х годов и сделаны на частных мероприятиях во Флориде. На кадрах, которые в настоящий момент проходят проверку на подлинность, Трамп и Эпштейн находятся в непринуждённой обстановке среди других гостей.

Меняющаяся реакция администрации президента

Впервые официальная реакция на возможную связь Трампа с делом Эпштейна прозвучала в феврале 2025 года, когда генеральный прокурор США Пам Бонди заявила в эфире Fox News, что «список клиентов Эпштейна лежит у неё на столе». Она отметила, что действует по поручению президента Трампа. Это заявление вызвало волну ожиданий среди сторонников бывшего президента, многие из которых предполагали, что будут опубликованы материалы, компрометирующие политических оппонентов.

Однако в июле Министерство юстиции выпустило меморандум, в котором утверждается, что список клиентов официально не существует, а дальнейшее обнародование документов сочтено нецелесообразным. Представители ведомства подчеркнули, что упоминание имени Трампа в документах не является свидетельством его причастности к каким-либо правонарушениям.

Резкая смена позиции вызвала недовольство в рядах сторонников экс-президента. Ряд медиаперсон, включая Джоуи Маннарино и Майка Черновича, обвинили администрацию Трампа в «предательстве» и сокрытии информации. Комментаторы указывают, что заявления Бонди и отказ Минюста от публикации могут стать предметом внутриполитической борьбы, особенно в преддверии выборов.

На фоне обострения ситуации Конгресс инициировал запрос на обнародование дополнительной информации. Однако федеральный суд отклонил просьбу о раскрытии стенограмм большого жюри, ссылаясь на необходимость соблюдения конфиденциальности. Министерство юстиции заявило, что расследование по делу закрыто, доказательств преступлений со стороны Трампа или других высокопоставленных лиц не обнаружено.

Политические последствия утечки и противоречивые заявления властей уже вызвали серьёзный общественный резонанс, и эксперты не исключают, что тема получит продолжение в ходе избирательной кампании.

Что за список Эпштейна?

Так называемый «список Джеффри Эпштейна» (или «чёрная книга Эпштейна», Epstein’s black book) появился в контексте расследований в отношении самого Эпштейна — американского финансиста, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, торговле людьми и создании сети для сексуальных услуг.

В 2009 году, во время одного из расследований против Эпштейна, британский дворецкий Альфредо Родригес передал в ФБР копию записной книги Эпштейна, которую он называл «черной книгой». Родригес утверждал, что в оригинале содержались имена, адреса и телефоны сотен влиятельных людей, включая политиков, бизнесменов, моделей, принцев, актёров, а также предполагаемых жертв.

Джеффри Эпштейна нашли мёртвым утром 10 августа 2019 года в тюремной камере Метрополитен-центра содержания под стражей (MCC) в Нью-Йорке. По официальной версии, он совершил самоубийство через повешение в одиночной камере.

Несмотря на официальную версию самоубийства Джеффри Эпштейна, обстоятельства его смерти остаются предметом серьёзных сомнений. Камеры наблюдения в тюрьме оказались неработающими или их записи были утрачены, охранники не выполняли предписанных проверок и фальсифицировали отчёты, а самого Эпштейна сняли с усиленного надзора всего за шесть дней до инцидента. Независимый патологоанатом указывает на переломы, характерные скорее для удушения, чем для повешения.

5 июня Илон Маск написал в соцсети X: «Пора сбросить настоящую бомбу: @realDonaldTrump есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они до сих пор не обнародованы. Хорошего дня, Дональд Дж. Трамп!». Запись уже набрала 153 млн просмотров. Позже он удалил твит.

Трамп назвал республиканцев «глупцами» за веру в заговор Эпштейна

Президент Дональд Трамп резко отреагировал на требования внутри партии раскрыть материалы по делу Джеффри Эпштейна, охарактеризовав их как «полную чушь» и назвав своих сторонников, требующих публикации документов, «глупцами» и «слабаками» (weaklings). По его мнению, это часть политической операции демократов.

Трамп прямо обвинил таких представителей как Барак Обама, Джо Байден и Джеймс Коми, назвав их причастными к созданию «фальшивых файлов Эпштейна» с целью подрыва его политической репутации.

Согласно свежим данным Gallup, рост неприязни среди независимых избирателей серьёзно угрожает общему рейтингу Трампа — всего 37 % одобряют его политику. Одна из ключевых причин — излишнее внимание к расследованию Эпштейна и отказ отвечать на запросы о прозрачности.

Трамп сделал масштабный выпад против собственной аудитории, назвав часть своих бывших сторонников «глупцами» и «слабаками», отказавшись от их поддержки. Такое движение усиливает внутренний раскол в MAGA, повышает риск потери сторонников, особенно среди независимых избирателей, и может иметь отдалённые политические последствия в преддверии следующих кампаний.

