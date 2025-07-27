Трамп теряет терпение в отношении Путина, — госсекретарь США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп всё больше раздражается из-за действий России и считает, что Владимир Путин намеренно затягивает переговоры по прекращению войны в Украине. Об этом 26 июля заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, он все больше раздражается, что, несмотря на очень хорошее взаимодействие с Владимиром Путиным и телефонные звонки, это никогда ни к чему не приводит. Поэтому пришло время действовать, и, думаю, президент дал совершенно ясно понять: он теряет терпение. Он теряет желание дальше ждать, пока российская сторона предпримет какие-то действия, чтобы положить конец этой войне», — отметил Рубио.

По словам госсекретаря, Трамп считает, что российский президент вел переговоры исключительно с целью затянуть время: «Большая часть этого взаимодействия на самом деле была направлена на то, чтобы выиграть время и использовать тактику затягивания времени. Президент США не собирается попадать в эту ловушку», — подчеркнул он.

Рубио также добавил: «Прежде всего, все должны быть очень счастливы, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на мире. Нет ничего, чего он хотел бы так, как быть частью мирных соглашений, останавливать войны, предотвращать войны. Это не его война, он не начинал эту войну, он унаследовал ее. И он сделал все возможное, чтобы положить ей конец».