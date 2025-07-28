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На рынке в Бангкоке произошла стрельба: погибли шесть человек 
// The Nation

CentralAsia (CA) -  Вооруженный мужчина открыл огонь на рынке в Бангкоке в понедельник, убив пять человек, после чего застрелился сам, среди погибших — четверо охранников, одна женщина и сам нападавший. Об этом 28 июля сообщило агентство The Nation.

В результате инцидента, произошедшего возле пункта сбора пожертвований для помощи пострадавшим в конфликте на тайско-камбоджийской границе, ещё две женщины получили ранения и были госпитализированы.

The Nation сообщил, что нападавшим оказался 61-летний мужчина, ранее работавший охранником на этом же рынке. По предварительной информации, у него были личные счёты с бывшими коллегами. После совершённого нападения он покончил с собой на месте.

Трагедия разыгралась на одном из оживлённых рынков Бангкока, специализирующемся на продаже сельхозпродукции. На момент происшествия там находилось большое количество людей. По данным полиции, среди пострадавших туристов нет. Территория была оперативно оцеплена правоохранительными органами, началась проверка и опрос свидетелей.

Следователи склоняются к версии, что мотив преступления носил личный характер. Известно, что в 2019 году подозреваемый имел конфликт с одним из охранников и состоял в отношениях с продавщицей, работавшей на том же рынке. В полиции полагают, что именно личные обиды, а не деятельность благотворительного пункта, стали причиной трагедии.

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