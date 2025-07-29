В Турции из-за лесных пожаров арестовали около 40 человек

// DHA

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за лето 2025 года в связи с лесными пожарами арестованы почти 40 человек. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

Эрдоган заявил, что 96% лесных пожаров, произошедших в стране в этом году, были вызваны деятельностью человека. Среди причин он назвал неосторожно брошенные окурки, непотушенные костры после отдыха на природе и даже стеклянные осколки, сработавшие как линзы.

По его словам, с 1 июня были задержаны 149 подозреваемых. Из них 38 арестованы, а 61 человек находится под судебным контролем. Один из задержанных считается причастным к возгоранию в районе города Бурса — четвёртого по численности населения в Турции.

Президент Турции отметил, что страна борется с лесными пожарами. По его утверждению, в период с 2020 по 2024 год Турция понесла меньшие потери лесных территорий, чем такие страны, как Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Канада. Кроме того, Турция располагает наибольшим числом специализированных самолётов среди всех средиземноморских государств.

По всей стране круглосуточно дежурят 27 пожарных самолётов, 105 вертолётов, около 6000 единиц наземной техники и около 25 тысяч профессиональных пожарных.

С конца июня число погибших в результате лесных пожаров в Турции достигло 17 человек.