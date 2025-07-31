Китай построит в Казахстане две АЭС

CentralAsia (KZ) - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр 31 июля сообщил, что третью АЭС в Казахстане также будет строить Китай, сообщает Forbes Kazakhstan.

«Третью атомную [электростанцию] построит Китай. Сейчас наши коллеги из Агентства по атомной энергии и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» прорабатывают места дислокации будущих АЭС. Работа ведется, и я думаю, что в текущем году уже объявят о том, где эти станции будут располагаться. Прорабатываются и соглашения [со всеми сторонами]», — отметил Скляр.

Он подтвердил, что проектом займётся та же китайская корпорация CNNC, которая ранее была выбрана для строительства второй атомной электростанции в Казахстане.

Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июля объявило итоги отбора компаний для строительства АЭС. Лидером консорциума по первой станции стал российский «Росатом», а второй — китайская CNNC.

Первую атомную электростанцию планируют разместить в посёлке Улкен Жамбылской области, на берегу озера Балхаш. Стоимость проекта оценивается в $14 миллиардов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчёркивал, что для обеспечения энергетической безопасности стране необходимы как минимум три атомные электростанции.

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