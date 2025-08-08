Снабдивший террористов из «Крокуса» оружием решил выплатить пострадавшим компенсацию

CentralAsia (CA) - Умеджон Солиев, обвиняемый в снабжении исполнителей теракта в «Крокус сити холле» оружием, выразил намерение перечислять денежные средства в качестве компенсации потерпевшим с целью смягчения ему наказания. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Ксении Труновой, представляющей интересы 130 потерпевших, Солиев предложил выплатить каждому из них компенсацию за моральный вред в размере 1000 рублей. При этом было заявлено, что компенсационные суммы будут направляться вне зависимости от желания потерпевших, а суду затем предоставят соответствующие квитанции, которые, по мысли Солиева, должны помочь смягчению наказания обвиняемым.

Потерпевшие считают предложение искусственной попыткой создания смягчающих обстоятельств и называют эти выплаты несоразмерными с масштабом причиненного вреда и глубиной страданий, отметила Трунова. Они намерены добиваться максимально строгого и справедливого наказания для исполнителей и пособников теракта.

По материалам уголовного дела, Солиев возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории России. Ему вменяется обеспечение соучастников огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для самодельных взрывных устройств, а также непосредственная подготовка нападения на «Крокус сити холл». Кроме того, Солиев и его соратники, находясь в арендованной квартире в Каспийске, незаконно изготовили взрывное устройство, которое было обезврежено правоохранителями.

В материалах дела также отмечается, что средства на исполнение теракта были получены преступным путем, их использовали на аренду недвижимости, приобретение оружия и других компонентов для организации нападения, а также на выплаты террористам.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед выступлением рок-группы «Пикник». Четверо вооруженных людей в камуфляже проникли в комплекс и начали расстреливать людей. Дошли до концертного зала, где устроили пожар, охвативший все четыре этажа и крышу здания, после чего скрылись на том же автомобиле, на котором приехали.

В результате теракта погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 человек пострадали. Ущерб от нападения оценивается в 6 млрд рублей.

В качестве обвиняемых были привлечены 27 человек. В том числе — четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, люди, сдавшие террористам квартиру или отправившие им денежные переводы. По делу проходят более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. Следственный комитет России заявил, что теракт был совершен в интересах действующих властей Украины, а целью атаки была дестабилизация политической ситуации в России.

Процесс по этому делу начался 4 августа, он проходит в в здании Московского городского суда в закрытом режиме.