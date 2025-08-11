экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Nvidia и AMD будут платить США 15% от продажи чипов в Китае, - Financial Times
CentralAsia (CA) -  Американские технологические компании Nvidia и AMD согласились отдавать властям США 15% выручки от продажи чипов для искусственного интеллекта Китаю. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники. 

Газета поясняет, что обе компании пошли на такое соглашение в рамках получения лицензий на поставки чипов на китайский рынок. 

По словам одного из собеседников FT, Nvidia согласилась передавать 15% выручки от продажи чипов H20 в Китае, а AMD — такую же долю доходов от чипов MI308. Как использовать полученные деньги, администрация президента США Дональда Трампа пока не решила, отмечают источники издания. 

8 августа Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало Nvidia лицензию на продажу Китаю чипов H20. Это произошло через несколько дней после встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и Дональда Трампа в Белом доме.

Nvidia создавала эту модель чипов специально для китайского рынка, чтобы такая продукция проходила по критериям экспортных ограничений для микросхем, введенных еще администрацией Джо Байдена. Однако уже в начале апреля администрация Трампа на фоне эскалации торговой войны сообщила Nvidia, что компания не сможет поставлять в Китай чипы без специальной лицензии.

Соглашение Nvidia и AMD с администрацией Трампа Financial Times называет беспрецедентным. По мнению опрошенных изданием экспертов, еще ни одна американская компания не соглашалась делиться частью выручки ради получения экспортных лицензий. Однако это вписывается в «модель, которую использует администрация Трампа», когда президент США «призывает» компании к определенным действиям — например, к инвестициям внутри страны. 

