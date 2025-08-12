В Китае построили автомагистраль вокруг дома, владелец которого отказался съезжать

CentralAsia (CA) - В городе Цзиньси, к северо-западу от Шанхая, вокруг частного дома построили крупную автомагистраль после того, как его владелец отказался от предложения властей о выкупе земли, пишет Сarscoops.

Подобные строения в Китае называют «домами-гвоздями» — недвижимостью, которую собственники не согласились продать для реализации инфраструктурных проектов. В данном случае дедушке Хуан Пину предлагали около 1,6 млн юаней (около 222 тыс. долларов) и три новых объекта недвижимости, однако он отказался, рассчитывая на более выгодную сделку.

В итоге власти начали строительство, и теперь дом мужчины находится прямо посередине шоссе, которое на коротком участке разделяется на две полосы, огибая дом с обеих сторон.

Сообщается, что шум от строительства настолько сильный, что Пинг, который живет со своим 11-летним внуком, обычно проводит большую часть времени в центре города, возвращаясь домой только вечером, когда строительство заканчивается.

По словам владельца дома, теперь он сожалеет о своем решении не принять предложение властей о выкупе.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные ими условия сноса», — сказал он Metro. «Теперь такое чувство, будто я проиграл большую ставку. Я немного жалею об этом».

Теперь дедушка может добраться до своего дома только через большую трубу, проходящую под шоссе. Хотя в сухую погоду доступ к дому возможен, некоторые высказывают опасения по поводу возможного затопления во время ливней.

The stubborn old Chinese man who refused to sell his house for a government project now regrets his decision.



Huang Ping, from Hunan province, hoped for more money but lost everything. The government built a road around his house, leaving it in the middle of a busy street. Now,… pic.twitter.com/it0rYe2fhd — Ibra (@IbraHasan_) January 25, 2025