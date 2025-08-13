Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN

- Азия и мир, политика
- 10:47, 13 августа 2025
- Просмотров: 2204 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам источников, после длительных обсуждений американская и российская стороны пришли к выводу, что единственным местом, способным обеспечить «необходимый уровень безопасности для этого исторического события», является военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине Анкориджа. В то же время CNN отмечает, что Белый дом пытался избежать сценария размещения российской делегации на американской военной базе.
«Было немного мест, которые подходили бы для такой встречи, особенно с учетом ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в 2023 году.
Учитывая это, Россия отказалась от европейского варианта, даже от городов вроде Вены или Женевы, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны. Хотя сам Путин предложил Объединенные Арабские Эмираты как «вполне приемлемый» вариант, многие в Белом доме хотели избежать еще одной длительной поездки на Ближний Восток после майского визита Трампа», - сообщил источник.
По словам источников, окончательный выбор сузился до Аляски и Венгрии, но Путин неожиданно «согласился на встречу на территории США, причем на земле, которая когда-то была частью Российской империи».
Расстояние по прямой от Москвы до Анкориджа составляет примерно 6 050–6 100 км.
Объединённая база Элмендорф–Ричардсон — военный объект США в Анкоридже, штат Аляска. Она была образована из базы ВВС США Элмендорф и Форт - Ричардсон, которые были объединены в 2010 году. На базе служат более 5,5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Инфраструктура базы охватывает территорию в 85 тысяч акров (34 тыс. га) и оценивается в 15 миллиардов долларов.
База играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности США в арктическом регионе. Она является важнейшим элементом системы воздушной обороны Северной Америки NORAD.
Военная база Элмендорф-Ричардсон является главным местом базирования для:
- Командования США «Аляска»
- Объединенной оперативной группы «Аляска»
- 11-й воздушной армии/Аляскинского региона NORAD
- 673-го крыла аэродромного обеспечения
- 3-го авиакрыла
- 176-го авиакрыла
- 4-й воздушно-десантной бригады 25-й пехотной дивизии
- других военных формирований и подразделений обеспечения