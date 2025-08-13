Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам источников, после длительных обсуждений американская и российская стороны пришли к выводу, что единственным местом, способным обеспечить «необходимый уровень безопасности для этого исторического события», является военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине Анкориджа. В то же время CNN отмечает, что Белый дом пытался избежать сценария размещения российской делегации на американской военной базе.

«Было немного мест, которые подходили бы для такой встречи, особенно с учетом ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в 2023 году.

Учитывая это, Россия отказалась от европейского варианта, даже от городов вроде Вены или Женевы, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны. Хотя сам Путин предложил Объединенные Арабские Эмираты как «вполне приемлемый» вариант, многие в Белом доме хотели избежать еще одной длительной поездки на Ближний Восток после майского визита Трампа», - сообщил источник.

По словам источников, окончательный выбор сузился до Аляски и Венгрии, но Путин неожиданно «согласился на встречу на территории США, причем на земле, которая когда-то была частью Российской империи».

Расстояние по прямой от Москвы до Анкориджа составляет примерно 6 050–6 100 км.

Объединённая база Элмендорф–Ричардсон — военный объект США в Анкоридже, штат Аляска. Она была образована из базы ВВС США Элмендорф и Форт - Ричардсон, которые были объединены в 2010 году. На базе служат более 5,5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Инфраструктура базы охватывает территорию в 85 тысяч акров (34 тыс. га) и оценивается в 15 миллиардов долларов.

База играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности США в арктическом регионе. Она является важнейшим элементом системы воздушной обороны Северной Америки NORAD.

Военная база Элмендорф-Ричардсон является главным местом базирования для:

Командования США «Аляска»

Объединенной оперативной группы «Аляска»

11-й воздушной армии/Аляскинского региона NORAD

673-го крыла аэродромного обеспечения

3-го авиакрыла

176-го авиакрыла

4-й воздушно-десантной бригады 25-й пехотной дивизии

других военных формирований и подразделений обеспечения