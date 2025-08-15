Баку не рассматривает крушение самолета AZAL в Актау как умышленную атаку, - Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Азербайджан не рассматривает крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в декабре 2024 года как умышленную атаку, заявил президент Ильхам Алиев Fox News.

Он подчеркнул, что Баку требует официального признания вины.

«Нашим единственным требованием было признание этого факта, наказание виновников преступления и полная выплата компенсаций», – сказал он.

Самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся на борту.

Алиев заявил, что самолет был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный и это привело к потере управления. В июле он рассказал, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением.

Росавиация сообщала, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, а также из-за плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». Президент России Владимир Путин уточнял, что в это время в Чечне отражали атаку беспилотников, работала система ПВО.

Путин в декабре позвонил Алиеву и принес извинения за то, что «трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России».