Монгольская шахматистка завоевала золотую медаль Суперлиги турецких шахматных клубов

9-й и 10-й туры Турецкой шахматной клубной суперлиги (Türkiye İş Bankası) завершились 3 августа 2025 года по 16 августа 2025 года. Команды, стремящиеся к победе и борьбе за сохранение зоны вылета, вели упорную борьбу.

Монгольская шахматистка НОМИН-ЭРДЭНЭ Даваадэмбэрэл получила приглашение от шахматного спортивного клуба «Тарсус Зека» и, проведя упорную борьбу, заняла 1-е место по шахматам среди женщин и завоевала две золотые медали. В конце второго тура шахматный спортивный клуб «Тарсус Зека» одержал победу над молодежным шахматным спортивным клубом «Измир» со счетом 4.5:1.5.

«Женская категория этого турнира стала самым крупным и продолжительным турниром, в котором я когда-либо участвовала. В нём участвовало 15 групп лучших шахматисток мира (GM-1, IM-10, WGM-5, WIM-5) под руководством китайского гроссмейстера Чжу Цзиньэра с рейтингом 2533», — написала Номин-Эрдэнэ.

