Спикер Палаты представителей Новой Зеландии Джерри Браунли посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -  Спикер Палаты представителей (парламента) Новой Зеландии Джерри Браунли посетит Монголию с официальным визитом с 31 августа по 3 сентября.

Согласно заявлению Пресс-службы Великого Государственного Хурала, визит состоится по приглашению председателя ВГХ Амарбаясгалана Дашзэгвэ.

Этот визит, первый в своем роде в Монголию на уровне спикера новозеландского парламента, направлен на расширение отношений между двумя странами, увеличение частоты визитов и диалогов на высоком уровне, а также укрепление межпарламентского сотрудничества. В рамках визита состоятся официальные переговоры между спикером ВГХ Амарбаясгаланом Дашзэгвэ и спикером Палаты представителей Джерри Браунли.

