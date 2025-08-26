Selbe City будет построен на 158 гектарах

CentralAsia (MNG) - Представители «Selbe City 20 Minute Corporation» встретились с небанковскими финансовыми организациями, застройщиками и агентствами недвижимости для обмена мнениями по вопросам ипотечного кредитования, продажи жилья и ценообразования.

«Selbe City» планируется построить на участке площадью 158 гектаров, охватывающем районы Чингэлтэй и Сухбаатар. Одним из ключевых компонентов проекта является запуск застройки в «частной зоне» на основе государственно-частного партнерства.

Частная зона охватывает 40 гектаров, или 27 земельных участков, куда будут привлечены инвестиции для реализации строительства совместно с частными предприятиями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения