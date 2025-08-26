Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» встречи с Ким Чен Ыном

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в этом году. Об этом он сказал во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, передает Reuters.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал: «Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем».

Президент США отметил, что он хорошо знает Ким Чен Ына. Трамп обратил внимание журналистов на то, что с тех пор, как он вернулся в Белый дом, у США «не было проблем с КНДР».

Государственные СМИ КНДР отреагировали на заявление, подчеркнув, что совместные военные учения США и Южной Кореи свидетельствуют о намерении Вашингтона «оккупировать» Корейский полуостров и атаковать страны региона.

«Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную нацию в мире, чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить «Trump World» (комплекс недвижимости) в Северной Корее, чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно могли сыграть роль исторического миротворца», – сказал Ли обращаясь к Трампу.

По данным Reuters, после январской инаугурации Трампа Ким проигнорировал неоднократные призывы американского президента возобновить прямую дипломатию, которой президент США придерживался во время своего пребывания в должности в 2017-2021 годах и которая не привела к заключению соглашения о прекращении ядерной программы Северной Кореи.