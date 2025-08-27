SpaceX провела успешное испытание ракеты «Старшип» — после нескольких неудачных запусков

CentralAsia (CA) - Компания SpaceX провела запуск ракеты «Старшип», в ходе которых она вывела в космос восемь макетов спутников Starlink — это стало первым успешным испытанием полезной нагрузки для нее.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе. В ходе полета ускоритель «Супер Хэви» (он выполняет функции первой ступени ракеты) включил все 33 двигателя. Примерно через семь минут верхняя ступень ракеты отделилась и продолжила полет, достигнув максимальной высоты почти в 200 километров. «Супер Хэви», отделившись, вернулся к земле, при снижении успешно использовал посадочное торможение и приводнился в Мексиканском заливе.

Полет продлился около часа. В SpaceX сообщили, что все основные задачи испытания были выполнены.

Это был десятый испытательный запуск ракеты «Старшип». Во время трех предыдущих стартов не удавалось успешно приземлить ракету, а в июне она взорвалась на стартовой площадке при подготовке к полету. Теперь SpaceX, как пишет CNN, похоже, наконец-то нашла способ вернуть эту версию аппарата через атмосферу Земли в целости и сохранности, не теряя c ней связи.