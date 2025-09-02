Спикер Палаты представителей Новой Зеландии Джерри Браунли прибыл в Монголию

По приглашению Амарбаясгалана Дашзэгвэ, Спикера Великого государственного хурала (парламента) Монголии, 31 августа 2025 года в Монголию с официальным визитом прибыла делегация во главе со Спикером Палаты представителей парламента Новой Зеландии Джерри Браунли. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Делегацию приветствовали заместитель спикера парламента г-жа Булгантуяа Хурэлбаатар, посол Монголии в Новой Зеландии Даваасурэн Дамдинсурэн, председатель монголо-новозеландской парламентской группы Эрдэнэболд Сухбаатар и другие официальные лица правительства.

слева: Джерри Браунли и Булгантуяа Хурэлбаатар

слева: Джерри Браунли и Эрдэнэболд Сухбаатар

В рамках визита спикер Амарбаясгалан Дашзэгвэ и спикер Джерри Браунли обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений и укрепления институциональных связей между двумя странами.

Этот визит станет первым официальным визитом спикера Новой Зеландии в Монголию.

Монголия и Новая Зеландия установили дипломатические отношения в 1975 году, а в 2025 году отмечается 50-летие двустороннего сотрудничества.

