Родители в Монголии хотят записать своих детей во французскую школу и детский сад в Улан-Баторе

Французская школа в Монголии (L’Ecole Française de Mongolie) действует уже 12 лет. L’Ecole Française de Mongolie (EFM) была основана в 2013 году при посольстве Франции.

Французская школа в Монголии открыта для всех детей в возрасте от 3 до 18 лет на всех четырех уровнях: дошкольное, начальное, среднее и старшее образование. Все занятия ведутся на французском языке, в школьную программу включены уроки монгольского и английского языков.

Цель школы — дать международное образование в многоязычной среде и подготовить билингвальных граждан мирового класса.

Французская школа в Монголии — некоммерческая международная школа, управляемая Ассоциацией родителей учащихся.

Школа работает по национальной французской учебной программе в сотрудничестве с Агентством по преподаванию французского языка за рубежом (AEFE).

Дошкольное образование

Педагогическая подготовка не только делает каждого ребёнка самостоятельным, но и развивает навыки получения знаний. Основное внимание в обучении уделяется социализации и профессиональному освоению французского языка. Дети, посещающие дошкольные учреждения, могут не знать французский язык. Подготовка к поступлению в начальную школу осуществляется по пяти направлениям: язык, самовыражение через движение и искусство, организованное мышление и развитие знаний детей об окружающем мире.

Начальная школа (1–5 классы)

Учебная программа включает французский язык, математику, физкультуру, монгольский язык, английский язык, изобразительное искусство, музыку, географию, историю и научные эксперименты. Занятия по монгольскому и английскому языкам будут проводиться в общей сложности 5 часов в неделю с возможностью выбора 2 или 3 часов на каждом языке.

Средняя школа (6–9 классы)

На этих занятиях в средней школе закладываются основы изучения французского языка, при этом особое внимание уделяется основным предметам, которые готовят учащихся к будущей карьере. Вы можете выбрать общеобразовательную программу или дополнительную программу.

Общеобразовательная программа включает французский язык, математику, историю, географию, техническое образование, изобразительное искусство и музыку, физкультуру, обществознание, естественные науки и один иностранный язык.

Старшие классы (10–12 классы)

Занятия в этих классах проводятся по программе, утвержденной Министерством образования Франции, и при необходимости предоставляются услуги репетитора. Старшие классы являются последней ступенью общего образования, и учащиеся сдают экзамен следующего уровня образования (baccalauréat «бакалавриат»).

Все родители учащихся школы являются членами Ассоциации родителей и учителей и имеют право голоса по любым обсуждаемым вопросам. В Совет директоров избирается 7 представителей родителей, которые, по согласованию с другими родителями, отвечают за управление и организацию работы школы. Совет директоров проводит общие собрания два раза в год. Каждый родитель может стать активным членом школы.

Французская школа в Монголии начала работу в сентябре 2013 года.В 2024-2025 учебном году школа принимает 115 учащихся от дошкольного возраста до 5-го класса.

30 июля 2018 года французская школа получила лицензию, необходимую для официального признания, от Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии. Французская школа Монголии — одна из немногих международных школ в стране, получивших эту лицензию.

Преподаватели французского языка, имеющие диплом государственного образца или степень магистра педагогики, ведут занятия по всей французской программе. Ученики также посещают занятия по монгольскому языку и культуре, а также по английскому языку. Школа принимает детей от двух с половиной лет и всех национальностей.

