Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тыс. человек

// @Shamshadnetwork/X

CentralAsia (CA) - Более 2,2 тыс. человек погибли в результате землетрясения, которое произошло на востоке Афганистана в выходные, пишет Al Arabia со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Хамдуллу Фитрата.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока, магнитудой 5,2 и 4,7. Геологическая служба США (USGS) назвала эпицентром землетрясения и афтершоков местность возле города Джелалабад в Кунаре.

Эпицентр располагался примерно в 27 км к востоку от города. Очаг землетрясения залегал на глубине около 8 км.

По последним данным, 2217 человек погибли и почти 4 тыс. ранены. Спасательные работы продолжаются. «Аль-Джазира» пишет, что многие оказались в ловушке — в изолированных районах, недоступных для гуманитарной помощи.

Землетрясение стало мощнейшим в Афганистане за два года. По данным ООН, в октябре 2023 года на западе страны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Тогда в результате которого погибли около 1,5 тыс. человек и еще 2 тыс. получили ранения.