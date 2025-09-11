В Алматы обсудили подготовку академической «Истории тюркских стран»

CentralAsia (KZ) - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы 10–11 сентября прошла вторая рабочая встреча по подготовке академического труда «История тюркских стран». Организатором мероприятия выступила Тюркская Академия.

В заседании приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, председатель Турецкого исторического общества Юксель Озген, член совета старейшин ОТС Икрам Адырбеков, а также руководители научных институтов, историки и эксперты из стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

От Кыргызстана участвовали кандидат исторических наук, доцент Института истории, археологии и этнологии НАН КР Аида Кубатова и кандидат исторических наук, профессор Кыргызского национального университета Турдубек Шейшеканов.

Шаин Мустафаев подчеркнул, что объединение усилий ученых позволит создать фундаментальный труд, системно и объективно отражающий богатое наследие тюркских народов.

Участники обсудили проектную структуру двухтомной монографии, внесли предложения, согласовали состав международных рабочих групп и утвердили предварительный рабочий план.

Идея написания общей истории тюркских стран была предложена лидерами на XI саммите ОТС в Бишкеке 6 ноября 2024 года. Координацию проекта осуществляет Тюркская Академия. Первая встреча по данному проекту прошла в феврале 2025 года в Анкаре, где стороны подписали протокол о сотрудничестве и согласовали общую концепцию будущего издания.

