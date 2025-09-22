Монголия стала полноправным членом Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)

Монголия присоединилась к группе экспериментаторов на большом ускорителе, открывшей «частицу Бога» — британского физика Питера Хиггса. Тем самым Монголия утвердила свои позиции на международном уровне в области физики высоких энергий.

23 июля 2025 года Совет коллаборации LHCb единогласно одобрил заявку Монголии. 18 сентября Высший совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) одобрил членство нашей страны, сделав Монголию официальным членом коллаборации LHCb. История в процессе создания. Об этом заявил представитель группы LHCb в IPT д-р Баасансурэн Батсух.

LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) — самый маленький из четырёх основных детекторов на коллайдере LHC в европейской организации ядерных исследований CERN в городе Женева (Швейцария). Эксперимент проводится для исследования асимметрии материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков.

5 июля 2022 LHCb были открыты три неизвестные ранее экзотические частицы: новый вид пентакварков и первая в мире пара тетракварков, включающая новый тип тетракварков.

Основными задачами эксперимента LHCb являются: изучение редких эффектов CP-нарушения в распадах прелестных адронов (Bu {\displaystyle B_{u}}, Bd {\displaystyle B_{d}}, Bs {\displaystyleB_{s}}, Bc {\displaystyle B_{c}}-мезонов и b-барионов), измерение углов треугольника унитарности, прецизионная проверка предсказаний Стандартной Модели (СМ) в редких радиационных, полулептонных и лептонных распадах B-мезонов, изучение редких распадов очарованных частиц и экзотических распадов τ-лептонов (например, не сохраняющего лептонное число распада τ→3μ)

Питер Уэр Хиггс — британский физик-теоретик, профессор Эдинбургского университета. Лауреат Нобелевской премии по физике (2013) за предсказание бозона Хиггса.

Бозон Хиггса, хиггсовский бозон (Higgs boson) — элементарная частица (бозон), квант поля Хиггса, с необходимостью возникающий в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. Его открытие завершает Стандартную модель. В рамках этой модели отвечает за инертную массу таких элементарных частиц, как бозоны. С помощью поля Хиггса объясняется наличие инертной массы частиц-переносчиков слабого взаимодействия (W- и Z-бозоны) и отсутствие массы у частицы-переносчика сильного (глюон) и электромагнитного взаимодействия (фотон). По построению хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть обладает нулевым спином.

Поле Хиггса, или хиггсовское поле, — поле, обеспечивающее спонтанное нарушение симметрии электрослабых взаимодействий благодаря нарушению симметрии вакуума, названо по имени разработчика его теории, британского физика Питера Хиггса. Квант этого поля — хиггсовская частица (хиггсовский бозон).

Наличие хиггсовского поля является неотъемлемой частью Стандартной модели (теории Вайнберга — Салама), объединившей слабое и электромагнитное взаимодействия. С помощью этого поля объясняется наличие инертной массы частиц-переносчиков слабого взаимодействия[уточнить] (W- и Z-бозоны) и отсутствие массы у частицы-переносчика сильного (глюон) и электромагнитного взаимодействия (фотон).

После открытия бозона Хиггса поле Хиггса некорректно стали называть пятым фундаментальным взаимодействием.

Вакуумное среднее равно 240 ГэВ.

Кварки разных поколений были бы неразличимы, если бы не поле Хиггса.

Европейская организация по ядерным исследованиям, ЦЕРН (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий. Учреждена в 1954 году, штаб-квартира расположена в Мерене у границы Швейцарии и Франции.

ЦЕРН находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. Территория ЦЕРНа состоит из двух основных площадок и нескольких более мелких. Большой комплекс зданий включает в себя рабочие кабинеты, лаборатории, производственные помещения, склады, залы для конференций, жилые помещения, столовые. Ускорительный комплекс расположен как на поверхности (старые ускорители Linac, PS), так и под землёй на большой глубине до 100 метров (более современные SPS, LHC).

Основной площадкой является территория близ швейцарского городка Мерен (site Meyrin) кантона Женева. Другой основной площадкой является территория возле французской коммуны Превессен-Моэн — site Prévessin. Более мелкие площадки разбросаны в ближайших окрестностях вдоль подземного кольца, построенного для ускорителя LEP.

Соглашение по образованию ЦЕРНа было подписано в Париже 29 июня — 1 июля 1953 года представителями 12 европейских стран. Организация была образована 29 сентября 1954 года. В настоящее время число стран-членов возросло до 20. Кроме того, некоторые страны и международные организации имеют статус наблюдателя. Над инфраструктурой в ЦЕРНе постоянно работают около 2500 человек[2], ещё около 13.5 тысяч физиков и инженеров из университетов и институтов 77 стран участвуют в международных экспериментах на территории ЦЕРНа.

Годовые взносы стран-участников ЦЕРНа в 2008 году составляют 1075,863 миллиона швейцарских франков ($990 млн).

В 2013 году ЦЕРН был награждён Золотой медалью Нильса Бора — наградой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) — как пример международного сотрудничества учёных из множества стран мира.

Изначально ЦЕРН был учреждён 12 странами, подписавшими соглашение в 1953—1954 годах: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция, Франция и Югославия.

К началу 2025 года участниками ЦЕРНа является 24 государства (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония) + Монголия, при этом страны-наблюдатели активно участвуют в проектах ЦЕРНа.

