Сенат США не принял ни один закон о финансировании правительства

CentralAsia (CA) - Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов. Сначала он отклонил большинством голосов законопроект Демократической партии о продолжении финансирования, а потом не смог принять законопроект Республиканской партии. Это означает, что со среды в США наступает шатдаун правительства – часть госструктур останавливает работу, сообщает Reuters.

Голосование в сенате 55 голосами против 45, что меньше необходимых 60 голосов для продвижения законопроекта, фактически гарантировало, что правительственным агентствам США придется прекратить все виды деятельности, кроме «жизненно важных», таких как обеспечение правопорядка, а это потенциально может нарушить все: от авиаперелетов до ежемесячного отчета о занятости.

Республиканцы и демократы не продемонстрировали никаких признаков готовности преодолеть разногласия. Демократы утверждают, что любой законопроект о расходах должен также предусматривать постоянные субсидии по Закону о доступном медицинском обслуживании, срок действия которых истекает в конце года. Без решения проблемы расходы на здравоохранение для 24 млн американцев резко возрастут. Демократы также стремятся гарантировать, что Трамп не сможет отменить эти изменения в случае их подписания.

Республиканцы же настаивают на том, что эти два вопроса следует рассматривать отдельно, и обвиняют демократов в том, что они держат бюджет в заложниках ради удовлетворения требований своих избирателей в преддверии промежуточных выборов 2026 года, когда на карту будет поставлен контроль над конгрессом.

Перед голосованием Трамп пригрозил отменить программы, поддерживаемые демократами, и уволить еще больше федеральных служащих, если правительство прекратит свою работу.

«Мы уволим много людей. Это будут демократы», - заявил он журналистам.

Болеее 150 тыс. сотрудников уже должны покинуть федеральные штаты на этой неделе после получения компенсации, что станет самым масштабным оттоком за 80 лет. Десятки тысяч сотрудников уже были уволены в этом году.

Министерство здравоохранения США планирует отправить в неоплачиваемый отпуск 41% своих сотрудников. Также ведомство заявило, что не будет принимать новых пациентов для участия в клинических исследованиях и ограничит доступ общественности к информации по вопросам здравоохранения в случае прекращения работы правительства.

По данным Минтруда США, в связи с приостановкой работы правительства будет приостановлена ​​публикация экономических данных, включая тщательно отслеживаемый ежемесячный отчет о занятости за сентябрь.

Военнослужащие, пограничники и другие лица, выполняющие работу, считающуюся «существенной», останутся на своих местах, но не будут получать зарплату до тех пор, пока конгресс не разрешит конфликт.

Администрация социального обеспечения продолжит выплачивать пособия по пенсиям и инвалидности, но отправит в неоплачиваемый отпуск 12% своих сотрудников и приостановит маркетинговые кампании, согласно плану закрытия агентства. Но будут продолжены выплаты по программам медицинского страхования Medicare и Medicaid.

По данным Федерального управления гражданской авиации, более 13 тыс. авиадиспетчеров продолжат работу, но пока без оплаты. Это, в свою очередь, может отразиться на рейсах.

Управление по делам малого бизнеса заявило о прекращении выдачи кредитов, а Агентство по охране окружающей среды – о приостановке некоторых мероприятий по очистке окружающей среды.

Два профсоюза, представляющих интересы федеральных служащих, подали иск, чтобы воспрепятствовать агентствам проводить массовые увольнения.

Между тем важнейшие государственные льготы, финансируемые за счет обязательных расходов, не затронуты. Также продолжают действовать федеральные студенческие кредиты и гранты для студентов, находящихся в затруднительном финансовом положении. Во время шатдауна будут продолжать функционировать также пограничная служба и правоохранительные органы.

В последний раз правительство приостанавливало работу в 2018 и 2019 годах на 35 дней, во время первого срока Трампа, из-за иммиграционного спора. По данным беспартийного Бюджетного управления Конгресса, это обошлось экономике США в $3 млрд, или 0,02% от ВВП. Сейчас речь идкт о $1,7 трлн долларов, выделяемых на финансирование деятельности агентств, что составляет примерно четверть общего бюджета правительства в $7 трлн. Значительная часть оставшихся средств идет на программы здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также на выплату процентов по растущему долгу в размере $37,5 трлн.