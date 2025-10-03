Состоялся «Второй монголо-японский форум студенческого и молодежного обмена»

Министерство иностранных дел Монголии и посольство Японии в Монголии совместно организовали «Второй монголо-японский форум студенческого и молодежного обмена» 30 сентября 2025 года в здании МИД.

Форум, организованный Министерством иностранных дел Монголии совместно с посольством Японии в Монголии, был посвящен теме вклада монгольских и японских студентов и молодежи в защиту окружающей среды в поддержку национального движения «Миллиард деревьев».

Япония неизменно поддерживает национальное движение Монголии «Миллиарды деревьев». За последние пять лет Япония реализовала проекты по лесовосстановлению в аймаках Орхон и Өмнөговь, высадив 50 000 деревьев и восстановив лесные и саксауловые экосистемы. Кроме того, Япония привлекла около 20 000 монгольских молодых людей к посадке деревьев, провела образовательные программы по подготовке к стихийным бедствиям и способствовала студенческим обменам между двумя странами.

В форуме приняли участие более 30 студентов и преподавателей кафедры экологического и лесного хозяйства Государственного университета Монголии, кафедры лесоразведения Монгольского университета естественных наук, а также университетов Японии, включая Окаяму, Вакаяму, Тоттори, Киото, Университет образования Мияги и Токийский университет сельского хозяйства.

На открытии форума с приветственным словом выступили заместитель директора Департамента Азии МИД Энхбаатар Энхбат, заместитель главы посольства Японии в Монголии Казумаса Кондо, профессор Монгольского национального университета Баатарбилэг Начин, старший преподаватель Монгольского университета естественных наук Мөнхбат Ганхуяг и профессор Университета Окаяма Кен Ёсикава.

На форуме были представлены студенческие доклады и обсуждения по вопросам охраны окружающей среды, экосистемных услуг, предотвращения опустынивания, роли микроорганизмов в лесоразведении, городского озеленения и посадки деревьев в засушливых и холодных регионах.

Первый Форум по обмену студентами Монголия-Япония успешно прошел в Улан-Баторе в 2023 году.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

