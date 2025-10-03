Новоназначенный посол Ирана в Монголии вручил копии своих верительных грамот

CentralAsia (MNG) - 2 октября 2025 года государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Монголии по совместительству Абдолрезу Рахмани Фазли и получил копию его верительных грамот.

В начале встречи государственный секретарь Мөнхтушиг поздравил посла с назначением на должность посла Исламской Республики Иран в Монголии, отметив давнюю историю дипломатических отношений, и, вручив копию верительной грамоты, пожелал ему успехов в исполнении своих обязанностей. Он также отметил успешное проведение Консультативной встречи МИД Монголии и Ирана, состоявшейся в Тегеране в мае текущего года, подчеркнув широкий потенциал для расширения и развития двустороннего сотрудничества. В частности, он отметил заинтересованность в продолжении взаимодействия с иранской стороной в области охраны и реставрации историко-культурного наследия, сохранения нематериального культурного наследия, налаживания сотрудничества между музеями и организации совместных выставок.

Посол Абдолреза Рахмани Фазли выразил удовлетворение в связи с назначением на должность посла в Монголии по совместительству, заявив о своей приверженности обогащению двусторонних отношений и сотрудничества содержательным содержанием и подчеркнув свое намерение уделять особое внимание и активно сотрудничать в развитии взаимодействия в сфере транспорта, туризма, культуры и гуманитарной сфере.

