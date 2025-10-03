Российская сторона поддержала сокращение числа вопросов по истории в тестах для мигрантов

CentralAsia (UZ) - Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев согласился с тем, что содержание тестов по русскому языку для мигрантов нуждается в реформе. В частности, по его мнению, необходимо до минимума сократить вопросы по истории и праву. Такую мысль глава СПЧ высказал в Ташкенте на круглом столе, посвященном миграционной политике и построению единого рынка труда в СНГ, передает «Газета.uz».

Фадеев отреагировал на критику узбекской стороны, возмутившейся тем, что в экзаменационных материалах много информации, не имеющей практического значения для трудовой деятельности, например, вопросы об Отечественной войне 1812 года или присоединении Крыма.

Глава СПЧ согласился с претензиями, добавив, что тесты должны напоминать проверку знаний правил дорожного движения.

«Не надо мудрить, какие там были военачальники, кто командовал на Бородинском поле. Минимум исторический, правовой минимум. Какие-то элементарные конституционные требования. Это не ЕГЭ сдавать», — заключил Фадеев.

Обсуждались и другие аспекты. Так, участники встречи напомнили, что сейчас в Узбекистане экзамен по русскому языку для мигрантов можно сдать лишь в одном месте — представительстве Российского университета дружбы народов в Ташкенте. В связи с чем было предложено открыть центры тестирования в вузах Джизака и Андижана. В последнем случае заведение охватило бы всю 10-миллионную Ферганскую долину с ее избыточной рабочей силой, составляющей почти треть населения республики.

Представители узбекских ведомств подчеркнули, что открытый в столице страны филиал многофункционального миграционного центра «Сахарово» не справляется с наплывом желающих, мощности учреждения не позволяют оказывать полный спектр услуг для трудоустройства в России. Данную проблему предлагается решить путем организации в Ташкенте центра домиграционной подготовки. По замыслу чиновников, здесь выезжающие на заработки граждане могли бы проходить ряд обязательных процедур: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда, оформление страховки.

Агентство миграции Узбекистана обратило внимание российских властей на такие явление, как многочасовые проверки мигрантов в московских аэропортах, незаконные проверки телефонов и рейды силовиков по хостелам, нередко сопровождающиеся физическим и моральным унижением иностранцев, а также усиление антимиграционной риторики в соцсетях и СМИ.

Министерство иностранных дел республики вышло с инициативой наладить совместный мониторинг любых ущемлений и нарушений прав человека в ходе полицейских рейдов, считая, что такой подход соответствует положениям декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и РФ, подписанной в 2022 году.

«Полагаю, что следует сделать обязательно правовую оценку и привлечение к ответственности лиц, допустивших непропорциональное использование насилия и методов, унижающих честь и достоинство граждан», — заявил замглавы дипломатического ведомства Олимжон Абдуллаев.

Глава СПЧ РФ в свою очередь прокомментировал очереди в аэропортах и других пунктах пропуска, связав их с общим режимом безопасности в стране. По его словам, в этом направлении ведется работа по внедрению высоких технологий, призванных ускорить процесс проверки документов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что ни одно из государств не заинтересовано в бесконтрольном потоке мигрантов. Кроме того, все согласились, что сфера требует новых подходов — прозрачных и предсказуемых.