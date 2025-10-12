экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Financial Times: США с лета помогают Украине наносить удары по российским энергообъектам

CentralAsia (CA) -  Разведка США предоставляет Киеву данные, которые позволили нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы далеко за линией фронта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По словам источников, знакомых с ситуацией, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту, время и тактику выполнения операций. Это позволяет украинским ударным беспилотникам уклоняться от российской ПВО.

Три источника, знакомые с операцией, сообщили FT, что Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования. По данным американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимости этих объектов.

Интенсивность украинских ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам резко возросла в августе и сентябре, что привело к серьезным сбоям в работе российских энергообъектов. По данным аналитиков Energy Aspects, по меньшей мере 16 из 38 российских НПЗ пострадали от пожаров.

При этом Белый дом не признает своей прямой причастности к украинским ударам по российским энергетическим объектам, отмечает издание.

