«Хамас» объявил о готовности передать Израилю 20 живых заложников

CentralAsia (CA) - «Хамас» через арабских посредников сообщил Израилю, что у него остаются 20 живых израильских заложников, пишет The Wall Street Journal.

Это впервые, когда группировка подтвердила число живых.

Армия Израиля готова их принять уже в ночь на воскресенье, но передача, скорее всего, состоится в понедельник утром, когда планируется визит Дональда Трампа в Египет и Израиль.

При нападении на Израиль два года назад «Хамас» похитили и увезли в сектор Газа 251 человека. Среди них были граждане разных стран. На сегодня неизвестной оставалась судьба 48 заложников, 20 из которых, по израильским данным, могли быть живы.

Согласно плану Трампа, «Хамас» должен освободить всех живых людей и передать оставшиеся тела погибших (28), Израиль — выпустить из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.

Группировка не знает все места захоронения, речь может идти о 7-15 телах. Для их поиска создадут международную группу с участием Турции, США, Катара и Египта, заявили источники WSJ.