Трамп: США могут передать Украине ракеты «Томагавк», если Россия не положит конец войне в ближайшее время

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Киеву крылатые ракеты Tomahawk большой дальности, если войну в Украине не удастся урегулировать в ближайшее время, пишет BBC.

Этому предшествовал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Зеленским, в ходе которого, как сообщается, обсуждалась возможность получения Украиной ракет «Томагавк».

«Возможно, я поговорю с ним [с Путиным — прим.ред.]. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — сказал глава Белого дома на борту Air Force One, на котором он летит в Израиль, где в ближайшие часы ХАМАС должен освободить всех оставшихся в живых израильских заложников.

В Кремле возможность передачи ракет «Томагавк» Киеву называют серьезным витком эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что если США согласятся передать Украине «Томагавки», она будет применять их только против военных целей.