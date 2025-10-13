Зеленский назвал цели для Tomahawk в случае поставок от США

CentralAsia (CA) - Удары ракетами Tomahawk, если таковые будут поставлены в Украину, будут наноситься в России только по военным целям. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава государства не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас — это военные цели. <...> Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях», — добавил он.

Зеленский не стал отвечать на вопрос, передают ли США Киеву данные для ударов вглубь России.

«Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы удовлетворены тем, как работают наши две разведки. На сегодняшний день между ними очень крепкие отношения», — сказал он.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Имеют дальность до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

Зеленский за последние два дня дважды созванивался с президентом США Дональдом Трампом. По данным Axios, при первом разговоре, состоявшемся накануне, обсуждались поставки Киеву Tomahawk.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Москва осуждает любую военную помощь Украине. Российский президент Владимир Путин считает, что передача ракет Украине не изменит соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Он подчеркнул, что применять это вооружение без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. В ответ на возможные поставки Украине Россия укрепит средства противовоздушной обороны, пообещал Путин.

Зеленский в интервью телеканалу Fox News 12 октября сообщил, что Трамп пока не принял решение насчет Tomahawk.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», — сказал он.