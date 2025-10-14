экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США смогут предоставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, - Financial Times

CentralAsia (CA) -  США сможет предоставить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk, рассказала газете Financial Times директор обороны Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

По ее оценке, «это не может принципиально изменить динамику войны».

Сколько всего ракет Tomahawk есть у США, достоверно неизвестно. Бывший сотрудник Пентагона, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, Марк Кэнсиан предполагает, что их может быть около 4150.

Ракеты Tomahawk могут быть нужны Вашингтону для ударов по Венесуэле, отмечает Financial Times.

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из тем их разговора, как ожидается, станет передача Киеву ракет Tomahawk. Дальность Tomahawk может превышать 2 тыс. км.

