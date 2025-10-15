На афгано-пакистанской границе произошли боевые столкновения

// Tolo News

CentralAsia (CA) - Между силами талибов и пакистанскими пограничниками произошли столкновения в провинции Нангархар на востоке Афганистана у пакистанской границы, пишет Tolo News со ссылкой на очевидцев.

Они отмечают, что звуки выстрелов слышны издалека, обе стороны используют тяжелое оружие.

Пакистанские вооруженные силы нанесли удары по позициям группировок на территории Афганистана в ответ на атаку в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва, пишет Daily Pakistan.

По информации издания, конфликт обострился после того, как талибы и боевики группировки «Фитна аль-Хаваридж» (известной также как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана») открыли «неспровоцированный огонь» по пограничным постам Пакистана.

Обстрел пакистанской армии нанес серьезный ущерб постам талибов, на постах вспыхнули пожары, был уничтожен танк, говорится в материале.

9 октября в столице Афганистана Кабуле были слышны взрывы, после чего афганское правительство обвинило Пакистан в взрывах в Марге и Кабуле. 11 октября в провинции Пактия на границе Афганистана с Пакистаном произошло столкновение между пограничными силами двух стран.

Афганское правительство заявило, что в ходе столкновений на границе с Пакистаном погибли 58 пакистанских солдат, 30 получили ранения, а большое количество оружия и снаряжения перешло в руки афганских пограничников. Пресс-секретарь афганского правительства Забихулла Муджахид сообщил, что в ходе столкновений погибли 9 афганских солдат. По его словам, столкновения были прекращены после посредничества Катара и Саудовской Аравии.

Пакистанская армия сообщила, что в столкновениях с афганскими пограничными силами погибли 23 пакистанских солдата, 29 получили ранения, а также заявила, что более 200 «террористов», связанных с афганским правительством, были нейтрализованы.