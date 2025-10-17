Кремль: Путин в разговоре с Трампом предостерег президента США от поставок Tomahawk Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о поставках ракет Tomahawk Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесёт существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал Ушаков.

По словам помощника президента РФ, Трамп ответил, что в ходе предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «естественно, учтет соображения, которые были высказаны президентом России».

Ушаков также сообщил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся по инициативе России.

Трамп в начале недели заявил, что готов рассмотреть возможность поставок Tomahawk Украине, чтобы оказать давление на Россию. Как ожидается, этот вопрос будет одним из основных во время встречи Трампа и Зеленского в Белом доме, которая пройдет 17 октября.

В России неоднократно называли возможную поставку ракет Tomahawk, которые Украина просит у США с начала военных действий, эскалацией конфликта. Владимир Путин в начале октября говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона. При этом военные эксперты считают, что поставки Tomahawk не окажут значительного влияния на ход боевых действий. По экспертным оценкам, Украина может рассчитывать не более чем на 50 таких ракет.

Дональд Трамп по итогам разговора с Путиным заявил, что они договорились в ближайшее время провести личную встречу в Будапеште. «Мы готовы», — написал в соцсети икс премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.