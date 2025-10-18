В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора

CentralAsia (CA) - Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, сообщает авиакомпания.

По данным Air China, инцидент произошел в субботу на борту рейса CA139, который выполнялся из Ханчжоу (Китай) в Инчхон (Южная Корея).

«В ручной клади пассажира самопроизвольно загорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пудун», - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях компании.