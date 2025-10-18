экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора

CentralAsia (CA) -  Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, сообщает авиакомпания.

По данным Air China, инцидент произошел в субботу на борту рейса CA139, который выполнялся из Ханчжоу (Китай) в Инчхон (Южная Корея).

«В ручной клади пассажира самопроизвольно загорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пудун», - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях компании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com